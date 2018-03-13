Дизель-поезд сбил пенсионерку в Жабинковском районе

Несчастный случай произошел 12 марта в 20.57 на перегоне Жабинка-Тевли. В это время вблизи остановочного пункта Яковчицы проходил дизель-поезд № 6374 Брест-Белоозерск. Увидев на путях человека, машинист поезда начал подавать звуковые сигналы. Однако на них никакой реакции не последовало. Женщина была смертельно травмирована составом.