Дизель-поезд сбил пенсионерку в Жабинковском районе
Несчастный случай произошел 12 марта в 20.57 на перегоне
Несчастный случай произошел 12 марта в 20.57 на перегоне
13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/.
Несчастный случай произошел 12 марта в 20.57 на перегоне
Вскоре была установлена личность погибшей. Ею оказалась жительница д. Лыщики Кобринского района 1930 года рождения.
Задержка поезда
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