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10:56 (мск), источник: БЕЛТА

Дизель-поезд сбил пенсионерку в Жабинковском районе

Несчастный случай произошел 12 марта в 20.57 на перегоне Жабинка-Тевли. В это время вблизи остановочного пункта Яковчицы проходил дизель-поезд № 6374 Брест-Белоозерск.

Источник: БЕЛТА

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Дизель-поезд сбил пенсионерку в Жабинковском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

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Несчастный случай произошел 12 марта в 20.57 на перегоне Жабинка-Тевли. В это время вблизи остановочного пункта Яковчицы проходил дизель-поезд № 6374 Брест-Белоозерск. Увидев на путях человека, машинист поезда начал подавать звуковые сигналы. Однако на них никакой реакции не последовало. Женщина была смертельно травмирована составом.

Вскоре была установлена личность погибшей. Ею оказалась жительница д. Лыщики Кобринского района 1930 года рождения.

Задержка поезда из-за ЧП составила 15 минут. По факту гибели проводится проверка.

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