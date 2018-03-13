Столкновение автобуса с Mercedes в Алматы: водитель легковушки в реанимации
Один из пострадавших в ДТП с автобусом маршрута № 38 и легковым автомобилем в Алматы находится в реанимации.
Один из пострадавших в ДТП с автобусом маршрута № 38 и легковым автомобилем в Алматы находится в реанимации.
Об этом рассказали в управлении здравоохранения Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным автопарка «Green Bus», серьезно пострадал водитель Mercedes 1990 года рождения. По информации врачей, вызов о ДТП, произошедшем на пересечении проспекта Абая с улицей Саина, поступил на пульт станции скорой помощи в 08.22. На место аварии выехали шесть бригад скорой медицинской помощи. Всего за медицинской помощью обратились десять человек. Трое пострадавших были осмотрены на месте ДТП, от госпитализации отказались. Четверых доставили в городскую клиническую больницу № 7.
«В приемном покое пострадавшие были осмотрены ведущими специалистами, по результатам проведенных обследований трое пациентов были направлены на амбулаторное лечение, один пациент госпитализирован в отделение реанимации с тяжелой сочетанной травмой», — сообщили в управлении здравоохранения Алматы.
Еще двое пострадавших были доставлены в центральную городскую клиническую больницу. После они были направлены на амбулаторное лечение. Одна пострадавшая поступила в центр перинатологии и детской кардиохирургии.
«По результатам проведенных обследований была рекомендована госпитализация, в связи с отказом от госпитализации пациент направлена на амбулаторное лечение», — рассказали в управлении здравоохранения Алматы.
Автобус маршрута № 38 столкнулся с легковым автомобилем в Алматы. В результате легковой автомобиль откинуло в сторону, он врезался в опору рекламного щита. Пострадали водитель Mercedes и пассажиры автобуса.
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