«Нұр Отан» объявил сбор средств пострадавшим от подтопления в ВКО
Партия «Нұр Отан» одной из первых отреагировала на чрезвычайную ситуацию природного характера в Восточном Казахстане, где в результате паводковой ситуации и обильных осадков в виде дождей произошло подтопление 140 жилых частных домов, 180 придворовых территорий и 110 территорий дачных домов.
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