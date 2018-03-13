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15:20 (мск), источник: Tengrinews

«Нұр Отан» объявил сбор средств пострадавшим от подтопления в ВКО

Партия «Нұр Отан» одной из первых отреагировала на чрезвычайную ситуацию природного характера в Восточном Казахстане, где в результате паводковой ситуации и обильных осадков в виде дождей произошло подтопление 140 жилых частных домов, 180 придворовых территорий и 110 территорий дачных домов.

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Источник: Tengrinews

Порядка 400 местных жителей были эвакуированы. В настоящее время, по данным ДЧС ВКО, вода убывает и люди возвращаются в свои дома, однако имуществу нанесен серьезный ущерб.

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В этой связи восточно-казахстанский филиал партии «Нұр Отан» открыл пять пунктов гуманитарной помощи, где принимают теплые вещи, резиновые сапоги, непортящиеся продукты питания и так далее.

Пункты приема расположены по адресам:

  • Усть-Каменогорск, здание ВКОФ партии «Нұр Отан», улица К. Кайсенова, 121;
  • Усть-Каменогорск, городское отделение МК «Жас Отан», улица Ауэзова, 5;
  • Усть-Каменогорск, Областной центр молодежи, улица Потанина, 37;
  • Семей, здание городского филиала партии «Нұр Отан», улица Чайжунусова, 138;
  • Аягоз, здание районного филиала партии «Нұр Отан», улица Х. Дуйсенова, 104.

Финансовую помощь жителям города Аягоз можно оказать по следующим реквизитам:

ОФ «Болашак Аягоз»

БИН 110740000641.

БИК KZKOKZKX.

КБЕ 18.

Номер текущего счета KZ279260301178000004 KZT отделение АО «Казкоммерцбанк».

По информации областного филиала партии «Нұр Отан», гуманитарная помощь пострадавшим от подтопления начала поступать уже со вчерашнего дня. К акции также подключились филиалы в Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях.

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