«Нұр Отан» объявил сбор средств пострадавшим от подтопления в ВКО

Источник: Tengrinews

Порядка 400 местных жителей были эвакуированы. В настоящее время, по данным ДЧС ВКО, вода убывает и люди возвращаются в свои дома, однако имуществу нанесен серьезный ущерб.

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В этой связи восточно-казахстанский филиал партии «Нұр Отан» открыл пять пунктов гуманитарной помощи, где принимают теплые вещи, резиновые сапоги, непортящиеся продукты питания и так далее.

Пункты приема расположены по адресам:

Усть-Каменогорск, здание ВКОФ партии «Нұр Отан», улица К. Кайсенова, 121;

здание ВКОФ партии «Нұр Отан», улица К. Кайсенова, 121; Усть-Каменогорск, городское отделение МК «Жас Отан», улица Ауэзова, 5;

городское отделение МК «Жас Отан», улица Ауэзова, 5; Усть-Каменогорск, Областной центр молодежи, улица Потанина, 37;

Областной центр молодежи, улица Потанина, 37; Семей, здание городского филиала партии «Нұр Отан», улица Чайжунусова, 138;

Аягоз, здание районного филиала партии «Нұр Отан», улица Х. Дуйсенова, 104.

Финансовую помощь жителям города Аягоз можно оказать по следующим реквизитам:

ОФ «Болашак Аягоз»

БИН 110740000641.

БИК KZKOKZKX.

КБЕ 18.

Номер текущего счета KZ279260301178000004 KZT отделение АО «Казкоммерцбанк».