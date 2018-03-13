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11:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Госпитализация потребовалась 85-летнему нижегородцу после падения в маршрутке

Как сообщает отдел пропаганды безопасности движения УГИБДД МВД России по Нижегородской области, падение пассажира допустил водитель маршрутки в Советском районе Нижнего Новгорода.

12 марта на проспекте Гагарина, 23/1 51-летний водитель со стажем управления транспортным средством 32 года, управляя автобусом ПАЗ 32054, следовал по маршруту № 18. Согласно информации, при начале движения он допустил падение пассажира в салоне.

В результате упавший 85-летний пассажир получил перелом левой стопы. Пенсионера госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что пенсионерка сломала рёбра при падении в муниципальном автобусе в Нижнем Новгороде.

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