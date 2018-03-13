Госпитализация потребовалась 85-летнему нижегородцу после падения в маршрутке
Как сообщает отдел пропаганды безопасности движения УГИБДД МВД России по Нижегородской области, падение пассажира допустил водитель маршрутки в Советском районе Нижнего Новгорода.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.