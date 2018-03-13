Госпитализация потребовалась 85-летнему нижегородцу после падения в маршрутке

12 марта на проспекте Гагарина, 23/1 51-летний водитель со стажем управления транспортным средством 32 года, управляя автобусом ПАЗ 32054, следовал по маршруту № 18. Согласно информации, при начале движения он допустил падение пассажира в салоне.