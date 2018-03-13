Экс-главврача Пинской центральной больницы судят в Минске
Известно, что он систематически получал откаты за организацию победы нужного поставщика для диагностических лабораторий в ходе тендерных торгов.
Известно, что он систематически получал откаты за организацию победы нужного поставщика для диагностических лабораторий в ходе тендерных торгов.
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска начал разбирательство в отношении
Оба фигуранта обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 430 УК.
В частности, главврача сотрудники КГБ задержали с поличным 18 апреля 2017 года при получении взятки в размере 2,8 тыс. евро. Известно, что он систематически получал откаты за организацию победы нужного поставщика для диагностических лабораторий в ходе тендерных торгов.
В последующем за получение взяток были задержаны десять руководящих работников системы здравоохранения Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также Минска. Суммы незаконных денежных вознаграждений составляли от $400 до $5 тыс.
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