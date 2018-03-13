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10:59 (мск), источник: Интерфакс

Движение на Ленинградском шоссе восстановлено после ДТП

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU — Движение на Ленинградском шоссе после ДТП с двумя грузовиками восстановлено, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Источник: РИА "Новости"

«Движение в районе дома 112 по Ленинградскому шоссе полностью восстановлено после аварии. В настоящий момент движение по направлению в область свободное», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦОДД во вторник.

По словам собеседника агентства, автомобили-участники ДТП эвакуированы с места происшествия, заканчивается уборка проезжей части.

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