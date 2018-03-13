Движение на Ленинградском шоссе восстановлено после ДТП
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU — Движение на Ленинградском шоссе после ДТП с двумя грузовиками восстановлено, сообщила
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU — Движение на Ленинградском шоссе после ДТП с двумя грузовиками восстановлено, сообщила
«Движение в районе дома 112 по Ленинградскому шоссе полностью восстановлено после аварии. В настоящий момент движение по направлению в область свободное», — сообщили «Интерфаксу» в
По словам собеседника агентства,
В настоящий момент на Ленинградском шоссе из-за ДТП ограничено движение по левому и правому ряду в сторону области, движение осуществляется по 4 полосам. pic.twitter.com/BhfPK76l7r— ЦОДД (@gucodd) 13 марта 2018 г.
Фура летела в подземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе. Её отбросило после столкновения с другим грузовиком. Чудом из пешеходов никто не пострадал. Водитель - в больнице. Москва. pic.twitter.com/gxUlgpfugH— ☀️ LEТ0...☀️ (@lET0__) 13 марта 2018 г.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.