В Красноярском крае непотушенная сигарета стала причиной двух пожаров
Халатность выльется курильщикам в круглую сумму.
Халатность выльется курильщикам в круглую сумму.
За минувшие сутки в Красноярском крае произошло два пожара, причиной которых стала непотушенная сигарета.
По данным регионального МЧС, первый пожар произошел в Ленинском районе краевого центра в пятиэтажном доме. Поздним утром
«Горение от непогашенной сигареты возникает достаточно легко, особенно если окурок попал, например, на бумагу, постельные принадлежности или обивку дивана. Как правило, такой пожар начинается незаметно, а выделяющийся при тлении дым может стать причиной гибели людей», — напоминают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.