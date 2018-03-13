В Красноярском крае непотушенная сигарета стала причиной двух пожаров

По данным регионального МЧС, первый пожар произошел в Ленинском районе краевого центра в пятиэтажном доме. Поздним утром из-за неосторожности при курении загорелась квартира на первом этаже. В итоге одного человека пожарным пришлось выводить в специальной маске по задымленной лестнице. Еще одно возгорание в этот же день произошло в Канске. Там владелец частного дома выкинул непотушенный окурок возле деревянного строения. Начавшийся пожар частично повредил стену дома, но его удалось вовремя ликвидировать.