Стали известны подробности смертельной аварии на трассе в Башкирии

В минувший понедельник, 12 марта, на 1474 км трассы М5 под Уфой водитель за рулем «Лада Приора» столкнулся со снегоочистителем КамАЗ.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате аварии погибла 20-летняя жительница Челябинской области, пассажирка отечественной легковушки. По версии сотрудников дорожной полиции, 22-летний уроженец Казани за рулем «Приоры» двигался в сторону Нагаевского шоссе. Вскоре он столкнулся с КамАЗом, которым управлял 33-летний житель Иглинского района Башкирии.

Условия и причины возникновения аварии будут установлены в ходе разбирательства, подчеркнули в пресс-службе ГИБДД по Башкрии.