Стали известны подробности смертельной аварии на трассе в Башкирии
В результате ДТП погибла жительница Челябинской области.
В результате ДТП погибла жительница Челябинской области.
В минувший понедельник, 12 марта, на 1474 км трассы М5 под Уфой водитель за рулем «Лада Приора» столкнулся со снегоочистителем КамАЗ.
Как сообщает
Условия и причины возникновения аварии будут установлены в ходе разбирательства, подчеркнули в
Всего за сутки в республике произошло порядка трех тысяч нарушений ПДД, задержано 33 нетрезвых водителя. Сотрудники дорожной полиции разыскали один угнанный автомобиль, сообщает
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