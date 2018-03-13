Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая жертва: в Британии отравлен зять российского олигарха - СМИ
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
«Просил снять колготки»: журналистка о домогательствах Говорухина
Полина Гагарина примерила «платье принцессы» с кроссовками
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС о жестком ответе
Выяснились обстоятельства смерти Олега Табакова
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Отца Анастасии Шубской перепутали с Антонио Бандерасом
Полина Гагарина примерила «платье принцессы» с кроссовками
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Садальский высказал свое мнение об ушедшем Табакове
На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
10:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности смертельной аварии на трассе в Башкирии

В результате ДТП погибла жительница Челябинской области.

В минувший понедельник, 12 марта, на 1474 км трассы М5 под Уфой водитель за рулем «Лада Приора» столкнулся со снегоочистителем КамАЗ.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате аварии погибла 20-летняя жительница Челябинской области, пассажирка отечественной легковушки. По версии сотрудников дорожной полиции, 22-летний уроженец Казани за рулем «Приоры» двигался в сторону Нагаевского шоссе. Вскоре он столкнулся с КамАЗом, которым управлял 33-летний житель Иглинского района Башкирии.

Условия и причины возникновения аварии будут установлены в ходе разбирательства, подчеркнули в пресс-службе ГИБДД по Башкрии.

Всего за сутки в республике произошло порядка трех тысяч нарушений ПДД, задержано 33 нетрезвых водителя. Сотрудники дорожной полиции разыскали один угнанный автомобиль, сообщает пресс-служба ведомства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 45-летняя Ирина Лобачева тайно вышла замуж за 29-летнего фигуриста
Евгения Медведева пропустит чемпионат мира по фигурному катанию
Кто такой «Новичок»: как Лондон связал «дело Скрипаля» с Москвой
В Китае супруги обнаружили друг друга на фото 18-летней давности
5 скандальных выходок Михаила Ефремова
Журналистка рассказала о домогательствах Станислава Говорухина
Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане
Работы испанской бабушки покорили пользователей Instagram
В Москве открывается форум «Россия – страна возможностей»
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Сегодня 29 лет интернету, и его создатель рассказал, чем он плох Тим Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо. По его словам, крупные корпорации сейчас диктуют, какой быть мировой сети, — и это не то, о чем мы мечтали
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Самые опасные симптомы при беременности Как отличить критическую ситуацию от рядовой? 
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь