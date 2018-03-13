Почти двадцать лет 41-летний мужчина держал в страхе жителей Елабуги
(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). 41-летнего мужчину, державшего почти двадцать лет в страхе жителей Елабуги, осудили в Татарстане, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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