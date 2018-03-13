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11:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Почти двадцать лет 41-летний мужчина держал в страхе жителей Елабуги

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). 41-летнего мужчину, державшего почти двадцать лет в страхе жителей Елабуги, осудили в Татарстане, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что первое убийство злоумышленник совершил еще в 1998 году. Жертвой убийцы стала женщина-кредитор. Преступник с подельником заманили ее на территорию «Чертового городища» в Елабуге, где жестко избили. От полученных травм женщина потеряла сознание. Тогда преступники свернули ей шею, после чего усадили в автомобиль и столкнули с обрыва. Машину с женщиной заметили прохожие и вызвали скорую помощь. Несмотря на помощь медиков, пострадавшая скончалась в Елабужской ЦРБ.

Чуть позже, в декабре 98-го, с целью скрыть первое преступление, обвиняемый свел счеты со своим подельником. Он свернул мужчине шею и вместе с автомобилем выбросил в овраг в Менделеевском районе республики.

Помимо этого, осужденный вымогал у жителей Елабуги недвижимость и обманом завладел квартирой одного из жителей города.

В феврале прошлого года мужчина был задержан. Ему предъявили обвинения сразу по шести статьям уголовного кодекса РФ. Суд признал подсудимого полностью виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет строго режима.

Свою вину мужчина не признал, заявив о своей непричастности.

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