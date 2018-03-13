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11:12 (мск), источник: Югополис

​На Кубани пешеход погиб под колесами КамАЗа

ДТП, в котором погиб человек, произошло 12 марта в Красноармейском районе.

Источник: Югополис

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю, около 9 вечера 12 марта в районе 50-го километра автодороги Тимашевск — Полтавская 61-летний водитель грузовика КамАЗ совершил наезд на человека, который шел по проезжей части в том же направлении.

По предварительной информации, водитель грузовика не заметил пешехода. Тот погиб на месте от полученных травм.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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