На Кубани пешеход погиб под колесами КамАЗа
ДТП, в котором погиб человек, произошло 12 марта в Красноармейском районе.
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ДТП, в котором погиб человек, произошло 12 марта в Красноармейском районе.
По информации отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю, около 9 вечера 12 марта в районе 50-го километра автодороги Тимашевск — Полтавская 61-летний водитель грузовика КамАЗ совершил наезд на человека, который шел по проезжей части в том же направлении.
По предварительной информации, водитель грузовика не заметил пешехода. Тот погиб на месте от полученных травм.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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