​На Кубани пешеход погиб под колесами КамАЗа

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю, около 9 вечера 12 марта в районе 50-го километра автодороги Тимашевск — Полтавская 61-летний водитель грузовика КамАЗ совершил наезд на человека, который шел по проезжей части в том же направлении.