Полицейские разыскивают жителя Назарово за незаконный сбыт оружия
Полицейские Ачинска объявили в розыск жителя города Назарово за незаконный сбыт оружия.
Полицейские Ачинска объявили в розыск жителя города Назарово за незаконный сбыт оружия.
Осенью 2017 года были задержаны двое жителей Назарово 1988 г. р. во время сбыта огнестрельного оружия. Экспертиза установила, что оно пригодно для производства выстрелов. В отношении злоумышленников СО МО МВД России «Ачинский» возбуждено уголовное дело, оба они были взяты под стражу.
«Также следственным отделом в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Назарово, который незаконно сбыл данное оружие своим знакомым. Следователями МО МВД России “Ачинский” подозреваемый объявлен в розыск. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводится необходимый комплекс
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