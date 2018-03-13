Полицейские разыскивают жителя Назарово за незаконный сбыт оружия

Осенью 2017 года были задержаны двое жителей Назарово 1988 г. р. во время сбыта огнестрельного оружия. Экспертиза установила, что оно пригодно для производства выстрелов. В отношении злоумышленников СО МО МВД России «Ачинский» возбуждено уголовное дело, оба они были взяты под стражу.