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10:56 (мск), источник: НИА Красноярск

Полицейские разыскивают жителя Назарово за незаконный сбыт оружия

Полицейские Ачинска объявили в розыск жителя города Назарово за незаконный сбыт оружия.

Источник: НИА Красноярск

Осенью 2017 года были задержаны двое жителей Назарово 1988 г. р. во время сбыта огнестрельного оружия. Экспертиза установила, что оно пригодно для производства выстрелов. В отношении злоумышленников СО МО МВД России «Ачинский» возбуждено уголовное дело, оба они были взяты под стражу.

«Также следственным отделом в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Назарово, который незаконно сбыл данное оружие своим знакомым. Следователями МО МВД России “Ачинский” подозреваемый объявлен в розыск. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника», — сообщает пресс-служба краевой полиции. Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям Красноярского края: если вам известно местонахождение подозреваемого, просьба сообщить по телефону 8 (39151)97−129.

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