В Челябинске будут судить 36-летнего эксгибициониста

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего эксгибициониста Павла Д. Установлено, что в июне прошлого года, находясь в пьяном виде, около одного из домов по улице Новороссийской мужчина обнажился перед четырьмя малолетними детьми, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.