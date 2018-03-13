В Челябинске будут судить 36-летнего эксгибициониста
В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего эксгибициониста Павла Д. Установлено, что в июне прошлого года, находясь в пьяном виде, около одного из домов по улице Новороссийской мужчина обнажился перед четырьмя малолетними детьми, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
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