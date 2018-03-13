Одно из дел о трапе-убийце в Пулково прекращено

Источник: AP 2018

Московский суд Петербурга 13 марта прекратил уголовное преследование начальника участка механических работ Пулково Александра Козельского, обвиняемого в некачественном ремонте трапа. Осенью 2017 года лестница рухнула, погиб годовалый ребенок.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Алексей Соколов, ходатайство о прекращении заявили потерпевшие — мать погибшей девочки и бабушка младенца, получившая тяжелые травмы. Ранее стороны заявили о примирении.

При этом ещё одному фигуранту дела о смертельном трапе, заместителю руководителя Службы спецтранспорта аэропорта Петербурга Алексею Шаньгину, предъявили обвинение в феврале. Следствие квалифицировало действия сотрудника по части 2 статьи 266 УК РФ «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств». Изначально Шаньгину вменили более «жесткую» 238-ю статью — «Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека».

28 сентября 2017 года при выходе пассажиров из салона борта «Уральских авиалиний» у самоходного трапа FMC Smartstep-2 подломилась поворотная ось, соединяющая выдвижную площадку с лестницей. Экспертиза показала, что оригинальная ось FMC была заменена на самодельную, выточенную в Пулково. Кустарный способ ремонта подтвердила Росавиация.