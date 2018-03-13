3500 жителей Иркутска заболели ОРВИ за неделю
Большинство из них — дети. Как сообщает
Большинство из них — дети. Как сообщает
Почти трём с половиной тысячам жителей Иркутска поставили диагноз ОРВИ за прошлую неделю. Большинство из них — дети. Как сообщает
Эпидпорог в столице Прибайкалья не превышен. Диагноз ГРИПП поставили 21му человеку. В связи с заболеваемостью полный или частичный карантин вводили в пяти муниципальных образованиях области — это Иркутск,
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