3500 жителей Иркутска заболели ОРВИ за неделю

Почти трём с половиной тысячам жителей Иркутска поставили диагноз ОРВИ за прошлую неделю. Большинство из них — дети. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора,

Эпидпорог в столице Прибайкалья не превышен. Диагноз ГРИПП поставили 21му человеку. В связи с заболеваемостью полный или частичный карантин вводили в пяти муниципальных образованиях области — это Иркутск, Усть-Илимск, Усть-Кут, а также Черемховский и Усольский районы. Была приостановлена работа двух детских садов, частично учебный процесс прекратили в 15 школах и трёх детсадах.