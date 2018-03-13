Пенсионер украл кошелек с деньгами у пациентки больницы в Ангарске

Источник: Комсомольская правда

Накануне пожилой ангарчанин, ожидая очередь в больнице, задумал ограбить сидящую рядом пациентку. Он незаметно протянул руку к сумке женщины, пошарил внутри и нашел пухлый кошелек. Крепко держа в кармане улов, пенсионер сделал вид, что устал ждать приема и пошел по другим делам. Ангарчанка заметила пропажу, когда вор был уже далеко.

Сотрудники Росгвардии приехали и составили ориентировку на карманника. Как сообщает «Живой Ангарск», через несколько часов сотрудники вневедомственной охраны встретили вора на городской улице. Он побежал к ближайшему подъезду, но скрыться не успел — его задержали. Чужой кошелек оказался при преступнике.