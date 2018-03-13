Свидетелей по делу Меренкова будут вызывать по SMS
Необычайно коротким получилось очередное заседание по делу
Необычайно коротким получилось очередное заседание по делу
Слушание, состоявшееся сегодня, 13 марта, заняло чуть более 15 минут.
Как пояснил судья Владислав Сторожук, от двух свидетелей поступили телефонограммы о том, что повесток, направленных по почте, они не получали. Поэтому впредь свидетели попросили сообщать о времени и месте заседаний по SMS, чтобы не затягивать процесс.
Адвокату Андрею Мотовилову пришлось ограничиться оглашением двух нормативных актов. Защитник ознакомил стороны с положением об управлении муниципальной собственностью департамента имущественных отношений, первым замдиректора которого был Меренков. Второй бумагой стало решение Горсовета № 212 от 29 января 2009 года «О порядке предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества города Омска».
На следующем слушании должны появиться не пришедшие ранее свидетели, а также защита ходатайствовала о вызове эксперта, составлявшего отчёт об оценке. Адвокат выразил сомнение в соблюдении методик и правильности расчётов специалиста, поэтому намерен допросить его лично. После небольших раздумий гособвинитель заявил, что не против, после чего судья удовлетворил ходатайство.
Напомним, Меренков обвиняется в том, что не принял мер к повышению размера арендной платы для «Омскводоканала», которую компания платила «натурой» — на сумму в 200 млн ежегодно проводились ремонт и реконструкция. Поскольку стоимость работ росла
К слову, накануне состояние коммуникаций «Омскводоканала» обсуждали депутаты Горсовета и представители мэрии. Нынешний глава депимущества Денис Денежкин заявил, что проконтролировать выполнение инвестпрограммы сложно, а износ вырос за последние годы с 76 до 80 процентов.
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