Свидетелей по делу Меренкова будут вызывать по SMS

Слушание, состоявшееся сегодня, 13 марта, заняло чуть более 15 минут.

Как пояснил судья Владислав Сторожук, от двух свидетелей поступили телефонограммы о том, что повесток, направленных по почте, они не получали. Поэтому впредь свидетели попросили сообщать о времени и месте заседаний по SMS, чтобы не затягивать процесс.

Адвокату Андрею Мотовилову пришлось ограничиться оглашением двух нормативных актов. Защитник ознакомил стороны с положением об управлении муниципальной собственностью департамента имущественных отношений, первым замдиректора которого был Меренков. Второй бумагой стало решение Горсовета № 212 от 29 января 2009 года «О порядке предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества города Омска».

На следующем слушании должны появиться не пришедшие ранее свидетели, а также защита ходатайствовала о вызове эксперта, составлявшего отчёт об оценке. Адвокат выразил сомнение в соблюдении методик и правильности расчётов специалиста, поэтому намерен допросить его лично. После небольших раздумий гособвинитель заявил, что не против, после чего судья удовлетворил ходатайство.

Напомним, Меренков обвиняется в том, что не принял мер к повышению размера арендной платы для «Омскводоканала», которую компания платила «натурой» — на сумму в 200 млн ежегодно проводились ремонт и реконструкция. Поскольку стоимость работ росла из-за инфляции, каждый год их объём неуклонно сокращался. По мнению следствия, это привело к значительносу износу сетей.