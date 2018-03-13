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11:50 (мск), источник: Клопс.ru

Под Калининградом нашли убитым 30-летнего Алексея Ивлева, пропавшего после встречи со своим должником

Под Калининградом нашли тело 30-летнего Алексея Ивлева, который пропал 10 марта после встречи со своим должником. Об этом «Клопс» сообщила супруга Алексея.

По её словам, сначала молодой человек говорил, что вернул долг мужу, после чего тот сел в такси и уехал. Женщина обзвонила все службы такси и медучреждения, но там данных об Алексее не было.

Как сообщил «Клопс» источник в правоохранительных органах, вскоре после того, как супруга Алексея подала заявление в полицию о его розыске, должник перестал выходить на связь и отключил телефон. Накануне, 12 марта, оперативникам удалось задержать калининградца. Он признался, что убил Алексея Ивлева, и показал место, где спрятал тело — недалеко от посёлка Романово по дороге на Светлогорск.

В СУ СК по Калининградской области оперативно предоставить комментарии по данному факту не смогли.

Знакомый задолжал Алексею Ивлеву крупную сумму денег. Он позвонил и предложил встретиться, чтобы вернуть долг. После этой встречи Ивлев пропал.

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