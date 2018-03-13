Под Калининградом нашли убитым 30-летнего Алексея Ивлева, пропавшего после встречи со своим должником

По её словам, сначала молодой человек говорил, что вернул долг мужу, после чего тот сел в такси и уехал. Женщина обзвонила все службы такси и медучреждения, но там данных об Алексее не было.

Как сообщил «Клопс» источник в правоохранительных органах, вскоре после того, как супруга Алексея подала заявление в полицию о его розыске, должник перестал выходить на связь и отключил телефон. Накануне, 12 марта, оперативникам удалось задержать калининградца. Он признался, что убил Алексея Ивлева, и показал место, где спрятал тело — недалеко от посёлка Романово по дороге на Светлогорск.

В СУ СК по Калининградской области оперативно предоставить комментарии по данному факту не смогли.