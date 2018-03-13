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11:29 (мск), источник: УралПолит.ру

​Экс-полицейский из Екатеринбурга пойдет под суд за взятку и подлог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. Бывший старший участковый уполномоченный полиции предстанет перед судом в Екатеринбурге за взятку и служебные злоупотребления.

По версии следствия, 7 декабря 2016 года старший участковый уполномоченный полиции, находясь на службе, изъял у бизнесмена алкогольную продукцию. Через несколько дней он у себя в кабинете потребовал от управляющей магазина дать ему 300 тыс. рублей за возврат изъятого. Кроме того, он обещал не наказывать ее за отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Для убедительности он тут же написал протокол о наказании ее в административном порядке.

«Управляющая магазином выполнила незаконные требования и перевела часть требуемой суммы в размере 50 тыс. рублей на банковскую карту, данные которой ей предоставил сотрудник полиции», — информирует ведомство.

Приказом врио начальника УМВД России по Екатеринбургу в марте 2017 года обвиняемый был уволен с занимаемой должности в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного полиции отдела полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу.

Экс-полицейскому инкриминировали п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по этому делу.

«Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — сообщает надзорное ведомство.

Наиболее тяжкая из статей обвинения — за взятку — карает заключением на срок до 12 лет.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудник, о котором идет речь, был уволен по отрицательным мотивам вскоре после его задержания.

«Его непосредственный руководитель за неэффективную аникоррупционную работу с личным составом привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сказал Горелых.

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