Экс-полицейский из Екатеринбурга пойдет под суд за взятку и подлог
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. Бывший старший участковый уполномоченный полиции предстанет перед судом в Екатеринбурге за взятку и служебные злоупотребления.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. Бывший старший участковый уполномоченный полиции предстанет перед судом в Екатеринбурге за взятку и служебные злоупотребления.
По версии следствия, 7 декабря 2016 года старший участковый уполномоченный полиции, находясь на службе, изъял у бизнесмена алкогольную продукцию. Через несколько дней он у себя в кабинете потребовал от управляющей магазина дать ему 300 тыс. рублей за возврат изъятого. Кроме того, он обещал не наказывать ее за отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сообщили в
Для убедительности он тут же написал протокол о наказании ее в административном порядке.
«Управляющая магазином выполнила незаконные требования и перевела часть требуемой суммы в размере 50 тыс. рублей на банковскую карту, данные которой ей предоставил сотрудник полиции», — информирует ведомство.
Приказом врио начальника УМВД России по Екатеринбургу в марте 2017 года обвиняемый был уволен с занимаемой должности в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного полиции отдела полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу.
«Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — сообщает надзорное ведомство.
Наиболее тяжкая из статей обвинения — за взятку — карает заключением на срок до 12 лет.
Как уточнил начальник
«Его непосредственный руководитель за неэффективную аникоррупционную работу с личным составом привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сказал Горелых.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.