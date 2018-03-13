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12:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Уголовник выманил у калининградца 122 тысячи рублей

«Его звали Вася». Только это и смог сообщить полицейским калининградец, который в прошлом году по объявлению в газете нанял мастера для ремонта своей квартиры.

— Все будет в ажуре, хозяин! — пообещал получивший аванс в размере 122 тысяч рублей незнакомец.

И в принципе, не обманул — у него-то действительно все получилось. На связь с заказчиком он после этого не выходил, выключив мобильный телефон.

Сотрудники угрозыска УМВД России по Калининграду установили личность мошенника, которым оказался ранее судимый 29-летний житель Гурьевска. В обмен на перспективу пятилетней отсидки уголовник уже дал признательные показания. Теперь его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

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