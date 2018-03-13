В Калининграде отключили отопление и горячую воду на 13-ти улицах
В Калининграде во вторник
В Калининграде во вторник
В частности, без горячей воды и отопления остались дома на следующих улицах: ул. Белибейская 12−18, 20−26, 35−39; ул. Бежецкая 1−7, 2−8; ул. Аксакова 42, 64, 66−76, 78−88, 90−100,102а, б, в, 104, 108, 110, 112; ул. Краснопрудная 45−51, 57−63 (поликлиника № 8); ул. Куприна 1−7, 17 (д/сад № 133), 20, 22; ул. Кутаисская 1, 2, 4; ул. Тульская 8, 14, 16, 18, 20, 22; ул. 1-Шуйская 15, 15а, 17; ул. 2- Шуйская 3, 6, 9, 11; ул. Толбухина 4, 6, 32; ул. Свердлова 27 (школа № 27), 27а (Центр надежда); Московский проспект 196, 244; ул. Бакинская 13.
Власти обещают, что ремонтные работы на теплотрассе закончатся к 19 часам.
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