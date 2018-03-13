За один час на калининградских автотрассах было зафиксировано пять ДТП

В воскресенье, 11 марта, потеплело. В ночь на марта 12 подморозило. И утром на автотрассах Калининградской области началось.

6:30, Гвардейский район, шоссе Борское — Гвардейск — Истровка: «Вольво» на высокой скорости врезается в придорожное дерево.

Через 40 минут на этом же отрезке шоссе разогнавшийся «Ровер» остановило барьерное металлическое ограждение.

Буквально 10 минут спустя в Гурьевском районе водитель «Пежо» на повороте не удерживается в пределах полосы и таранит очередного «последнего солдата Рейха», после чего машина опрокидывается.

Проходит еще 10 минут — и события возвращаются в Гвардейский район, где летящая по автобану Калининград — Черняховск — Нестеров «Киа» заканчивает свой путь в кювете, заодно поздоровавшись с попутным деревом.

Не успели стрелки часов отсчитать следующую десятиминутку, как с дороги Полесск-Гвардейск-Правдинск (во все том же Гвардейском районе) съезжает и опрокидывается «Рено».