В центре Уфы Toyota врезалась в пассажирский автобус, двое пострадали
По свидетельствам очевидцев, «ПАЗик» не уступил дорогу иномарке.
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По свидетельствам очевидцев, «ПАЗик» не уступил дорогу иномарке.
Днём 13 марта на перекрестке улиц Аксакова и Пушкина в Уфе произошло ДТП с пострадавшими, сообщает «Дорожный патруль Уфа». По свидетельствам очевидцев, пассажирский автобус «ПАЗ», поворачивая на Аксакова, не уступил дорогу Toyota Chaser.
В результате ДТП травмы получили оба водителя. Владелец иномарки от госпитализации отказался, а шофера автобуса госпитализировали с травмой руки.
Подробности аварии выясняются.
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