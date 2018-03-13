СУ СК расследует обстоятельства гибели рабочего при разгрузке вагона в Дзержинске Нижегородской области 12 марта

Согласно информации, происшествие было зафиксировано на территории Восточной промзоны в районе Автозаводского шоссе города Дзержинск. По предварительным данным, 12 марта 2018 года около 08:00 при разгрузке вагона с гипсовым камнем 51-летний рабочий, открыв люк вагона, металлическим ломом стал разбивать замерзший груз. Один из камней попал рабочему в голову. От полученного ранения мужчина скончался.