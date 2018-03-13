Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй объявила России ультиматум
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС о жестком ответе
Убитый горем Верник рассказал о болезни Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
12:38 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

СУ СК расследует обстоятельства гибели рабочего при разгрузке вагона в Дзержинске Нижегородской области 12 марта

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области расследует обстоятельства гибели рабочего при разгрузке вагона в Дзержинске 12 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Согласно информации, происшествие было зафиксировано на территории Восточной промзоны в районе Автозаводского шоссе города Дзержинск. По предварительным данным, 12 марта 2018 года около 08:00 при разгрузке вагона с гипсовым камнем 51-летний рабочий, открыв люк вагона, металлическим ломом стал разбивать замерзший груз. Один из камней попал рабочему в голову. От полученного ранения мужчина скончался.

Как установили следователи СК, погибший работал по гражданско-правовому договору, заключенному с организацией, занимающейся оказанием транспортных услуг. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россия отказалась отвечать на ультиматум по «делу Скрипаля»
Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску
В Китае супруги обнаружили друг друга на фото 18-летней давности
Посол Великобритании вызван в МИД РФ
Лайфхак: как заряжать телефон без электричества
5 скандальных выходок Михаила Ефремова
Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме Ольге Зуевой пришлось побороться за право сниматься в дебютном режиссерском проекте актера
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Российская туристка родила в Красном море Роды принимал профессиональный акушер.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь