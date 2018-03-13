В Туапсе из-за оползня обрушилась часть дороги
ЧП случилось на улице Юбилейная в Туапсе. Здесь произошла просадка грунта.
ЧП случилось на улице Юбилейная в Туапсе. Здесь произошла просадка грунта.
— Сейчас на месте проводятся
Как выяснилось, грунт обвалился на площади около 40−50 квадратных метров.
— Сейчас опасная зона ограждена. Видимых повреждений на домах нет. Эвакуация людей не проводилась, никто не пострадал, — добавили «КП — Кубань» в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Туапсе. — Причиной ЧП стало нарушение хозяйственной деятельности жителей, проживающих в этом районе. К просадке грунта привела неправильная эксплуатация септиков.
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