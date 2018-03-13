В Туапсе из-за оползня обрушилась часть дороги

— Сейчас на месте проводятся геолого-искательные работы для того, чтобы определить, на какой глубине находятся коренные грунты. Только после этого можно приступать к восстановительным работам, — пояснили «Комсомольской правде — Кубань» в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Туапсе.