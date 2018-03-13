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15:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Туапсе из-за оползня обрушилась часть дороги

ЧП случилось на улице Юбилейная в Туапсе. Здесь произошла просадка грунта. Из-за чего, по словам местных жителей, обрушилась часть дороги.

— Сейчас на месте проводятся геолого-искательные работы для того, чтобы определить, на какой глубине находятся коренные грунты. Только после этого можно приступать к восстановительным работам, — пояснили «Комсомольской правде — Кубань» в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Туапсе.

Как выяснилось, грунт обвалился на площади около 40−50 квадратных метров.

— Сейчас опасная зона ограждена. Видимых повреждений на домах нет. Эвакуация людей не проводилась, никто не пострадал, — добавили «КП — Кубань» в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Туапсе. — Причиной ЧП стало нарушение хозяйственной деятельности жителей, проживающих в этом районе. К просадке грунта привела неправильная эксплуатация септиков.

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