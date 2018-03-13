В Барановичском районе в реке Сервеч обнаружили тело мужчины, которого искали с конца января

— Установлено, что погибшим является 57-летний рабочий одного из предприятий района, которого разыскивали как без вести пропавшего. 24 января мужчина вышел на работу в г.п. Городище и пропал. Вероятнее всего на работу он добирался по льду через реку и провалился. По факту проводится проверка.