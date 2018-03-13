Четверых подростков, пропавших в Усть-Куте, нашли под Братском

Два дня назад в Усть-Куте начали бить тревогу — одновременно пропали четверо подростков из разных школ. Искать троих парней 14−17 лет и 16-летнюю девушку бросились полицейские, фотографии и приметы школьников висели на всех остановках, вокзалах и в магазинах города.

И вот накануне ребята нашлись живыми и здоровыми. За сутки они проехали автостопом 350 километров до Братского района, и, наверное, умчались бы еще дальше, если бы на обочине трассы неподалеку от Вихоревки их случайно не заметили сотрудники полиции.