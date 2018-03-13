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13:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Четверых подростков, пропавших в Усть-Куте, нашли под Братском

Школьники голосовали на трассе.

Два дня назад в Усть-Куте начали бить тревогу — одновременно пропали четверо подростков из разных школ. Искать троих парней 14−17 лет и 16-летнюю девушку бросились полицейские, фотографии и приметы школьников висели на всех остановках, вокзалах и в магазинах города.

И вот накануне ребята нашлись живыми и здоровыми. За сутки они проехали автостопом 350 километров до Братского района, и, наверное, умчались бы еще дальше, если бы на обочине трассы неподалеку от Вихоревки их случайно не заметили сотрудники полиции.

— Подростков отвезли обратно в Усть-Кут и передали родителям, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Почему ребята из благополучных семей вдруг сбежали из дома, выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних. Детей поставят профилактический учет, а к родителям применят меры административного воздействия.

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