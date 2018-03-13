Четверых подростков, пропавших в Усть-Куте, нашли под Братском
Школьники голосовали на трассе.
Школьники голосовали на трассе.
Два дня назад в
И вот накануне ребята нашлись живыми и здоровыми. За сутки они проехали автостопом 350 километров до Братского района, и, наверное, умчались бы еще дальше, если бы на обочине трассы неподалеку от Вихоревки их случайно не заметили сотрудники полиции.
— Подростков отвезли обратно в
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