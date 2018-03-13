В воронежских ветеринарных аптеках продавали некачественные лекарства

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора обнаружили в сети ветеринарных аптек некачественные лекарственные препараты для животных производства г. Владимир. В отобранных на исследование образцах были искажены кислотно-щелочные показатели, и показатели «массовая доля хлорида кальция». Один из препаратов забраковали по внешнему виду, не соответствующему нормативу.

В соответствии с законом, все забракованные ветеринарные препараты изъяты для уничтожения, поскольку представляют угрозу для здоровья домашних питомцев и с/х животных.