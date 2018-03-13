В воронежских ветеринарных аптеках продавали некачественные лекарства
Забракованные партии изъяли и уничтожили.
Забракованные партии изъяли и уничтожили.
Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора обнаружили в сети ветеринарных аптек некачественные лекарственные препараты для животных производства г. Владимир. В отобранных на исследование образцах были искажены
В соответствии с законом, все забракованные ветеринарные препараты изъяты для уничтожения, поскольку представляют угрозу для здоровья домашних питомцев и с/х животных.
— Напоминаем поставщикам препаратов для ветеринарного применения, руководителям аптек и владельцам животных: при обнаружении недоброкачественных лекарственных препаратов необходимо сообщить на сайт Управления в раздел «Общественная приемная» или на электронную почту rsnadzor@comch.ru, — рассказали в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.