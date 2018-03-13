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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В воронежских ветеринарных аптеках продавали некачественные лекарства

Забракованные партии изъяли и уничтожили.

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора обнаружили в сети ветеринарных аптек некачественные лекарственные препараты для животных производства г. Владимир. В отобранных на исследование образцах были искажены кислотно-щелочные показатели, и показатели «массовая доля хлорида кальция». Один из препаратов забраковали по внешнему виду, не соответствующему нормативу.

В соответствии с законом, все забракованные ветеринарные препараты изъяты для уничтожения, поскольку представляют угрозу для здоровья домашних питомцев и с/х животных.

— Напоминаем поставщикам препаратов для ветеринарного применения, руководителям аптек и владельцам животных: при обнаружении недоброкачественных лекарственных препаратов необходимо сообщить на сайт Управления в раздел «Общественная приемная» или на электронную почту rsnadzor@comch.ru, — рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по области. — Можно также прийти или позвонить в отдел ветеринарного надзора (г. Воронеж, ул. Серафимовича, 26, каб. 117, тел. 237−91−09).

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