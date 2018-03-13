Бывшего охранника депутата Милеева отправили в колонию

Напомним, мужчине вменялось несколько эпизодов краж на общую сумму в 3,2 млн рублей. На суде жена депутата Милеева, признанная по этому делу потерпевшей, рассказала, что дорогие вещи из их дома начали пропадать еще в 2014 г., несмотря на то, что была охрана. Тогда в доме тайно установили видеокамеры, и в августе 2017 г. техника засняла охранника Набиева, который обворовывал хозяев. Украдены были дорогие часы марок Vacheron Constantin, Zenith и Perrelet, а также кольца с бриллиантами.