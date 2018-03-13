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13:22 (мск), источник: Volga News

Бывшего охранника депутата Милеева отправили в колонию

В Самаре вынесли обвинительный приговор Алексею Набиеву, которого обвиняли в кражах из дома своего бывшего работодателя — депутата Самарской губернской думы, экс-бенефициара водочного завода «Родник», проректора ПГСГУ Александра Милеева.

Напомним, мужчине вменялось несколько эпизодов краж на общую сумму в 3,2 млн рублей. На суде жена депутата Милеева, признанная по этому делу потерпевшей, рассказала, что дорогие вещи из их дома начали пропадать еще в 2014 г., несмотря на то, что была охрана. Тогда в доме тайно установили видеокамеры, и в августе 2017 г. техника засняла охранника Набиева, который обворовывал хозяев. Украдены были дорогие часы марок Vacheron Constantin, Zenith и Perrelet, а также кольца с бриллиантами.

Часть похищенного изъяли при обыске у Набиева. Вину он признал и ущерб обещал возместить. Однако в ноябре 2017 г. ему предъявили обвинение в четырех эпизодах краж и передали дело в Промышленный районный суд.

В начале судебного разбирательства потерпевшая предъявила к бывшему охраннику гражданский иск на сумму 1,5 млн руб., который он частично погасил, отдав экс-работодателю 700 тыс. рублей.

Недавно Набиеву вынесли обвинительный приговор. «Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, — сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары. — Также с него взыскали 870 тыс. руб. в счет погашения ущерба, нанесенного потерпевшей».

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