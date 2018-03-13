Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве на 254 млн рублей жителя Нижнего Новгорода

По версии следствия, обвиняемый, являясь учредителем закрытого акционерного общества ЗАО, в 2013 году заключил 18 договоров на поставку различных товарно-материальных ценностей. При этом, как указано следователем, обвиняемый знал, что условия заключенных договоров исполняться не будут. Потерпевшие организации, не подозревавшие о преступных намерениях обвиняемого, перечисляли на расчетные счета подконтрольных обвиняемому организаций деньги, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению. В результате преступных действий обвиняемый причинил материальный ущерб организациям на общую сумму 254,4 млн рублей.