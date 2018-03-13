Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве на 254 млн рублей жителя Нижнего Новгорода
Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве на 254 млн рублей жителя Нижнего Новгорода. Об этом объединенная
Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве на 254 млн рублей жителя Нижнего Новгорода. Об этом объединенная
По версии следствия, обвиняемый, являясь учредителем закрытого акционерного общества ЗАО, в 2013 году заключил 18 договоров на поставку различных
Гражданин обвиняется по ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения или группой лиц). Он арестован по 24 марта включительно. Постановление в законную силу не вступило.
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