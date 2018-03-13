В Москве осудили водителя BMW, избившего женщину с детьми

«Приговором суда Вьюнову назначено наказание в шесть месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход государства. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшей, с Вьюнова взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 тысяч рублей», — заявила Иванова.

Следствием и судом установлено, что утром 5 мая 2017 года Вьюнов за рулем автомобиля BMW X5 на 1-му Вражском переулке не уступил дорогу женщине с двумя детьми десяти и восьми лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Желая обратить внимание водителя на нарушение правил дорожного движения, женщина дотронулась ладонью до кузова его автомобиля.

Вьюнов припарковал свой автомобиль, догнал женщину и нанес ей кулаком не менее двух ударов в область надплечья, сопровождая свои действия нецензурной бранью.