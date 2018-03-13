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13:29 (мск), источник: РИА Новости

В Москве осудили водителя BMW, избившего женщину с детьми

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Водитель BMW Руслан Вьюнов, который напал на женщину с детьми в центре Москвы за прикосновение к его автомобилю, получил шесть месяцев исправительных работ, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Приговором суда Вьюнову назначено наказание в шесть месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход государства. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшей, с Вьюнова взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 тысяч рублей», — заявила Иванова.

Следствием и судом установлено, что утром 5 мая 2017 года Вьюнов за рулем автомобиля BMW X5 на 1-му Вражском переулке не уступил дорогу женщине с двумя детьми десяти и восьми лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Желая обратить внимание водителя на нарушение правил дорожного движения, женщина дотронулась ладонью до кузова его автомобиля.

Вьюнов припарковал свой автомобиль, догнал женщину и нанес ей кулаком не менее двух ударов в область надплечья, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Сорокапятилетний житель столицы Вьюнов обвинялся по статье 116 УК РФ (побои), по которой максимально ему грозило до двух лет лишения свободы.

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Во время загрузки произошла ошибка.
13:42 (мск)© Ньюстюб
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