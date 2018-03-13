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12:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Ушла в больницу и не вернулась: на Среднем Урале пропала 16-летняя школьница

В Первоуральске полиция разыскивает без вести пропавшую 16-летнюю девушку.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области, разыскивается Мария Н. 2001 года рождения. 2 марта этого года в 13.00 она ушла из дома на прием к врачу в городскую больницу № 3, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

«Ранее школьница уже уходила самовольно из дома, но каждый раз самостоятельно возвращалась. Предположительно, она может находится на территории Екатеринбурга», — уточнили в полиции.

Приметы: лицо овальное, волосы светлые, глаза светлые. Была одета: пуховик темно-синий, шапка серая, шарф-труба серый, брюки черные, ботинки желтые.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Марии, просят незамедлительно обращаться в ОМВД России по Первоуральску по телефону +7 (3439) 64−82−21 или по линии 02.

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