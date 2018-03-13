Ушла в больницу и не вернулась: на Среднем Урале пропала 16-летняя школьница
В Первоуральске полиция разыскивает без вести пропавшую 16-летнюю девушку.
В Первоуральске полиция разыскивает без вести пропавшую 16-летнюю девушку.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области, разыскивается Мария Н. 2001 года рождения. 2 марта этого года в 13.00 она ушла из дома на прием к врачу в городскую больницу № 3, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.
«Ранее школьница уже уходила самовольно из дома, но каждый раз самостоятельно возвращалась. Предположительно, она может находится на территории Екатеринбурга», — уточнили в полиции.
Приметы: лицо овальное, волосы светлые, глаза светлые. Была одета: пуховик
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