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12:39 (мск), источник: КрымPress

В Феодосии задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на семью

Вечером 7 марта в полицию Феодосии поступило сообщение о том, что совершено нападение на местных жителей. Неизвестный мужчина проник в дом и угрожал предметом, похожим на пистолет.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, по подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний ранее судимый за незаконное хранение оружия и боеприпасов местный житель.

Как признался злоумышленник, он нуждался в деньгах. Зная, что знакомый хорошо зарабатывает, решил проникнуть в его дом и похитить имущество.

В помещении в этот момент находился глава семьи и две женщины. Хозяин дома оказал сопротивление нападавшему, сбил его с ног. Пока между мужчинами продолжалась борьба, женщины вызвали полицию.

«В ходе личного досмотра у задержанного полицейские изъяли шапку с прорезями для глаз, предмет, похожий на пистолет “ТТ”, патроны к нему, два самодельных ножа, а также пластиковые хомуты, которые злоумышленник, с его слов, планировал использовать для ограничения свободы лиц, находящихся в доме», — рассказали в пресс-службе крымской полиции.

По статье «разбой» возбуждено уголовное дело. Феодосийцу грозит серьезное наказание — лишение свободы сроком до 12 лет.

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