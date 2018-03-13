В Феодосии задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на семью

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, по подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний ранее судимый за незаконное хранение оружия и боеприпасов местный житель.

Как признался злоумышленник, он нуждался в деньгах. Зная, что знакомый хорошо зарабатывает, решил проникнуть в его дом и похитить имущество.

В помещении в этот момент находился глава семьи и две женщины. Хозяин дома оказал сопротивление нападавшему, сбил его с ног. Пока между мужчинами продолжалась борьба, женщины вызвали полицию.

«В ходе личного досмотра у задержанного полицейские изъяли шапку с прорезями для глаз, предмет, похожий на пистолет “ТТ”, патроны к нему, два самодельных ножа, а также пластиковые хомуты, которые злоумышленник, с его слов, планировал использовать для ограничения свободы лиц, находящихся в доме», — рассказали в пресс-службе крымской полиции.