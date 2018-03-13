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13:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец под видом пристава вынес всю быттехнику у незнакомца

Это было бы смешно, если б не было так грустно — так можно описать ограбление, которое произошло в Быковском районе Волгоградской области.

Поздно вечером 8 марта — примерно в 23.00 — неизвестный мужчина постучал в дом 64-летнего жителя села Кислово. Хозяин открыл дверь, незнакомец с порога представился судебным приставом и заявил, что за долги по коммунальным платежам пришел описывать имущество. Хозяин так опешил от позднего визита, что не стал препятствовать. В итоге у него «изъяли» телевизор, газовый котел и электродрель. Мужчина погрузил все это в такси и уехал. Ущерб, к слову, составил около 45 тысяч рублей.

На следующий день, пенсионер понял, что его обманули и нагло обокрали. Он пошел в полицию.

Единственное, что мужчина заполнил — фрагмент номера машины, на которой увезли его вещи. Впрочем, этого хватило полицейским, чтобы найти грабителя. Им оказался 28-летний житель поселка Быково. Парень уже во всем признался. Говорит, мол, рассчитывал, что вечером 8 марта хозяин будет настолько пьян, что поверит его выдумке.

Вещи пенсионеру, к сожалению, не вернул: к моменту задержания парень успел продать технику и потратить вырученные деньги. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», уточняют в ГУ МВД по региону.

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