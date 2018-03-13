Волгоградец под видом пристава вынес всю быттехнику у незнакомца

Поздно вечером 8 марта — примерно в 23.00 — неизвестный мужчина постучал в дом 64-летнего жителя села Кислово. Хозяин открыл дверь, незнакомец с порога представился судебным приставом и заявил, что за долги по коммунальным платежам пришел описывать имущество. Хозяин так опешил от позднего визита, что не стал препятствовать. В итоге у него «изъяли» телевизор, газовый котел и электродрель. Мужчина погрузил все это в такси и уехал. Ущерб, к слову, составил около 45 тысяч рублей.

На следующий день, пенсионер понял, что его обманули и нагло обокрали. Он пошел в полицию.

Единственное, что мужчина заполнил — фрагмент номера машины, на которой увезли его вещи. Впрочем, этого хватило полицейским, чтобы найти грабителя. Им оказался 28-летний житель поселка Быково. Парень уже во всем признался. Говорит, мол, рассчитывал, что вечером 8 марта хозяин будет настолько пьян, что поверит его выдумке.