Житель Похвистнева погорел на краже Louis Vuitton
В Ленинском районе Самары полицейские задержали подозреваемого в ограблении 38-летней женщины на парковке ТЦ «Золотое яблоко».
В Ленинском районе Самары полицейские задержали подозреваемого в ограблении 38-летней женщины на парковке ТЦ «Золотое яблоко».
По данным источника в правоохранительных органах, неизвестный молодой человек напал на нее днем 7 марта. Из салона машины потерпевшей он забрал сумку, в которой был кошелек с небольшой суммой наличными, банковской картой, документами и ключами от автомобиля и квартиры. Причем стоимость самой сумки и кошелька в разы превышала ту сумму, что лежала в кошельке. Все дело в том, что сумочка и кошелек были настоящими изделиями фирмы Louis Vuitton, а потому цена кошелька составила более 44 тыс. руб., а сумочки — в районе 100 тыс. рублей.
Знал ли об этом грабитель, и смог ли заработать на брендовой добыче, не ясно.
Личность подозреваемого уже установлена — это 24-летний житель Похвистнева. Парень нигде не работает и ранее в поле зрения силовиков не попадал. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».
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