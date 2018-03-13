Житель Похвистнева погорел на краже Louis Vuitton

По данным источника в правоохранительных органах, неизвестный молодой человек напал на нее днем 7 марта. Из салона машины потерпевшей он забрал сумку, в которой был кошелек с небольшой суммой наличными, банковской картой, документами и ключами от автомобиля и квартиры. Причем стоимость самой сумки и кошелька в разы превышала ту сумму, что лежала в кошельке. Все дело в том, что сумочка и кошелек были настоящими изделиями фирмы Louis Vuitton, а потому цена кошелька составила более 44 тыс. руб., а сумочки — в районе 100 тыс. рублей.