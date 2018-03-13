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17:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Сызрани

На улице Транспортной в понедельник, 12 марта, сгорели частный дом и баня.

В Сызрани вечером в понедельник, 12 марта, произошел пожар. На улице Транспортной горели баня и частный дом. Возгорание произошло в 21:18, сообщили в ГУ МЧС России по СО.

Тушили пожар 25 человек личного состава и 7 единиц техники. Площадь пожара — 130 квадратных метров.

Локализовать возгорание удалось только к 21:57. А полностью справились с огнем только в 22:10.

На месте пожара после того, как потушили огонь, нашли два тела. Погибшие — два брата. Одному было 59 лет, второму — 50 лет.

Следственный отдел по Сызрани СУ СК региона начал доследственную проверку. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Специалисты сейчас проводят судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования.

После нее примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

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