Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Сызрани
На улице Транспортной в понедельник, 12 марта, сгорели частный дом и баня.
На улице Транспортной в понедельник, 12 марта, сгорели частный дом и баня.
В Сызрани вечером в понедельник, 12 марта, произошел пожар. На улице Транспортной горели баня и частный дом. Возгорание произошло в 21:18, сообщили в ГУ МЧС России по СО.
Тушили пожар 25 человек личного состава и 7 единиц техники. Площадь пожара — 130 квадратных метров.
Локализовать возгорание удалось только к 21:57. А полностью справились с огнем только в 22:10.
На месте пожара после того, как потушили огонь, нашли два тела. Погибшие — два брата. Одному было 59 лет, второму — 50 лет.
Следственный отдел по Сызрани СУ СК региона начал доследственную проверку. По предварительным данным, пожар произошел
После нее примут процессуальное решение, сообщили в
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