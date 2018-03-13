В Омске пойдет под суд лжепродавец оборудования для майнинга криптовалют
НОВОСИБИРСК, 13 мар — РИА Новости. Ленинский суд Омска рассмотрит дело местного жителя, которому вменяется хищение у жителей Новосибирска и
НОВОСИБИРСК, 13 мар — РИА Новости. Ленинский суд Омска рассмотрит дело местного жителя, которому вменяется хищение у жителей Новосибирска и
В ведомстве отметили, что первый зампрокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Омска, который обвиняется по статье 159 УК РФ «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы.
«По мнению следствия, летом 2017 года данный гражданин, вступив в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разместил на сайте в сети интернет объявление о продаже компьютерного оборудования, используемого для добычи криптовалюты.
В действительности сообщники таким оборудованием не обладали, а объявление разместили с целью хищения денежных средств граждан", — говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что в июле 2017 года житель Новосибирска решил купить оборудование и связался с «продавцами», один из которых представился поставщиком оборудования из Китая и предложил покупателю доказать, что у него имеются 1,5 миллиона рублей.
«Согласно распределенным ролям житель Омска в одном из местных отделений банка по подложным документам получил денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей, которые совместно с другим сообщником впоследствии были похищены и потрачены на личные нужды. Аналогичным образом в августе 2017 года злоумышленники похитили денежные средства покупателя из
В прокуратуре отметили, что при очередной попытке снятия денег один из сообщников был задержан сотрудниками охраны банка и передан полиции. Он содержится под стражей и признал свою вину. Второй подозреваемый устанавливается.
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