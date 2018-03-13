В Калининграде ищут женщину, пропавшую в ночь на 9 марта у ночного клуба
В областном центре родные, волонтеры и полиция разыскивают 34-летнюю Анну Егорову, которая пропала в ночь с 8 на 9 марта. Объявление о розыске опубликовано в группе «Поиск пропавших людей. Калининград» «ВКонтакте».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.