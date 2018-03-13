В Калининграде ищут женщину, пропавшую в ночь на 9 марта у ночного клуба

В Калининграде ищут женщину, пропавшую в ночь на 9 марта у ночного клуба

В областном центре родные, волонтеры и полиция разыскивают 34-летнюю Анну Егорову, которая пропала в ночь с 8 на 9 марта. Объявление о розыске опубликовано в группе «Поиск пропавших людей. Калининград» «ВКонтакте».