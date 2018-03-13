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13:43 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде ищут женщину, пропавшую в ночь на 9 марта у ночного клуба

В областном центре родные, волонтеры и полиция разыскивают 34-летнюю Анну Егорову, которая пропала в ночь с 8 на 9 марта. Объявление о розыске опубликовано в группе «Поиск пропавших людей. Калининград» «ВКонтакте».

Около 2 часов ночи 9 марта женщина вышла из клуба «Атлас» на ул. Дзержинского и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид Анне Егоровой 32 года, рост 175 см, телосложение среднее, волосы русые мелированные, прическа каре, глаза карие.

Была одета: синие джинсы, серая кофта со стразами в форме бантов, черные кожаные полусапоги.

Все, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении женщины, могут сообщить ее по телефонам: 89114864454 (координатор поисковой группы Александр), 8 (4012) 554−402 (полиция).

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