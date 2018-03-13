17-летний тольяттинец убил гражданского мужа своей матери
Убитый часто ссорился с сыном своей гражданской жены.
Убитый часто ссорился с сыном своей гражданской жены.
В полицию Тольятти обратилась местная жительница, заявившая, что возле квартиры на лестничной площадке восьмого этажа одного из домов по ул. 70 лет Октября она обнаружила труп своего гражданского мужа с признаками насильственной смерти.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что убит ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и побои 38-летний местный житель. В ходе проведённого поквартирного обхода дома, соседи пояснили полицейским, что погибший часто ссорился с сыном своей гражданской жены. У сотрудников полиции возникли подозрения, что к происшествию может быть причастен 17-летний сын женщины. Опрошенный юноша рассказал полицейским, что во время конфликта с сожителем матери он ударил мужчину ножом в шею, после чего ушел из дома, а когда вернулся, обнаружил мать спящей в комнате, а раненого мужчину продолжающим распивать спиртные напитки. Между ними вновь вспыхнула ссора и юноша, по версии полицейских, ударил мужчину ножом в грудь. Удар, по заключению медицинской экспертизы, оказался смертельным — мужчина скончался.
По материалам, собранным сотрудниками полиции СУ СК России по Самарской области в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. Юноша находится под домашним арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей трагедии.
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