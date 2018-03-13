Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дружественный «удар в спину»: как Казахстан «подставил» РФ
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Самые опасные симптомы при беременности
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
Юлия Барановская станцевала в шелковом балахоне за 55 тысяч
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Юлия Барановская станцевала в шелковом балахоне за 55 тысяч
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
20Умер народный артист Олег Табаков
17:25 (мск), источник: АиФ Самара

17-летний тольяттинец убил гражданского мужа своей матери

Убитый часто ссорился с сыном своей гражданской жены.

В полицию Тольятти обратилась местная жительница, заявившая, что возле квартиры на лестничной площадке восьмого этажа одного из домов по ул. 70 лет Октября она обнаружила труп своего гражданского мужа с признаками насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что убит ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и побои 38-летний местный житель. В ходе проведённого поквартирного обхода дома, соседи пояснили полицейским, что погибший часто ссорился с сыном своей гражданской жены. У сотрудников полиции возникли подозрения, что к происшествию может быть причастен 17-летний сын женщины. Опрошенный юноша рассказал полицейским, что во время конфликта с сожителем матери он ударил мужчину ножом в шею, после чего ушел из дома, а когда вернулся, обнаружил мать спящей в комнате, а раненого мужчину продолжающим распивать спиртные напитки. Между ними вновь вспыхнула ссора и юноша, по версии полицейских, ударил мужчину ножом в грудь. Удар, по заключению медицинской экспертизы, оказался смертельным — мужчина скончался.

По материалам, собранным сотрудниками полиции СУ СК России по Самарской области в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. Юноша находится под домашним арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей трагедии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Обмануть детектор лжи. Полиграфолог о тонкостях своей работы
Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Как угрозы Терезы Мэй повлияли на фондовый рынок и курс рубля
Как мир отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Уникальное зрелище: ледяная арка в Аргентине рухнула в озеро
Как выглядит защитная стена от цунами в Японии
Путин назвал коррупцию бедой многих регионов России
Миллер назвал причины и сроки разрыва всех контрактов с Украиной
Спорт
Российские паралимпийцы во вторник завоевали семь медалей на ПИ В классе для слабовидящих спортсменов серебряную медаль выиграла Михалина Лысова
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь