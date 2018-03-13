17-летний тольяттинец убил гражданского мужа своей матери

В полицию Тольятти обратилась местная жительница, заявившая, что возле квартиры на лестничной площадке восьмого этажа одного из домов по ул. 70 лет Октября она обнаружила труп своего гражданского мужа с признаками насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что убит ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и побои 38-летний местный житель. В ходе проведённого поквартирного обхода дома, соседи пояснили полицейским, что погибший часто ссорился с сыном своей гражданской жены. У сотрудников полиции возникли подозрения, что к происшествию может быть причастен 17-летний сын женщины. Опрошенный юноша рассказал полицейским, что во время конфликта с сожителем матери он ударил мужчину ножом в шею, после чего ушел из дома, а когда вернулся, обнаружил мать спящей в комнате, а раненого мужчину продолжающим распивать спиртные напитки. Между ними вновь вспыхнула ссора и юноша, по версии полицейских, ударил мужчину ножом в грудь. Удар, по заключению медицинской экспертизы, оказался смертельным — мужчина скончался.