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13:30 (мск), источник: Uralpress.ru

Пьяная жительница Магнитогорска устроила погром в детсаду

Пьяная жительница Магнитогорска (Челябинская область) залезла в детский сад и устроила погром. Охранники, прибывшие на место, заметили у нее признаки психического расстройства.

ЧП произошло вечером 12 марта. Женщина в нетрезвом состоянии с явными признаками психического расстройства, проникла в детский сад № 106.

По информации представителей охранного предприятия «Право Роста», 42-летняя женщина проникла в детский сад № 106.

Она поднялась по пожарной лестнице и разбила стекло пластиковой двери.

После этого женщина устроила настоящий разгром в одной из групп — разбросала игрушки и перевернула детскую мебель.

Как отмечается, задержанная была пьяна. Также охранники, прибывшие на место, заметили у нее признаки психического расстройства.

Вскоре женщину передали сотрудникам полиции, которые теперь будут разбираться в произошедшем.

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