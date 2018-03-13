Пьяная жительница Магнитогорска устроила погром в детсаду
Пьяная жительница Магнитогорска (Челябинская область) залезла в детский сад и устроила погром. Охранники, прибывшие на место, заметили у нее признаки психического расстройства.
Пьяная жительница Магнитогорска (Челябинская область) залезла в детский сад и устроила погром. Охранники, прибывшие на место, заметили у нее признаки психического расстройства.
ЧП произошло вечером 12 марта. Женщина в нетрезвом состоянии с явными признаками психического расстройства, проникла в детский сад № 106.
По информации представителей охранного предприятия «Право Роста», 42-летняя женщина проникла в детский сад № 106.
Она поднялась по пожарной лестнице и разбила стекло пластиковой двери.
После этого женщина устроила настоящий разгром в одной из групп — разбросала игрушки и перевернула детскую мебель.
Как отмечается, задержанная была пьяна. Также охранники, прибывшие на место, заметили у нее признаки психического расстройства.
Вскоре женщину передали сотрудникам полиции, которые теперь будут разбираться в произошедшем.
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