Пьяная жительница Магнитогорска устроила погром в детсаду

ЧП произошло вечером 12 марта. Женщина в нетрезвом состоянии с явными признаками психического расстройства, проникла в детский сад № 106.

По информации представителей охранного предприятия «Право Роста», 42-летняя женщина проникла в детский сад № 106.

Она поднялась по пожарной лестнице и разбила стекло пластиковой двери.

После этого женщина устроила настоящий разгром в одной из групп — разбросала игрушки и перевернула детскую мебель.

Как отмечается, задержанная была пьяна. Также охранники, прибывшие на место, заметили у нее признаки психического расстройства.