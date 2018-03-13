Начальника омского Интерпола осудили за финансовую пирамиду
Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор бывшему начальнику омского отделения национального бюро Интерпола Владимиру Трущелеву.
Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор бывшему начальнику омского отделения национального бюро Интерпола Владимиру Трущелеву.
Высокопоставленного
Борец с международной преступностью организовал в Прииртышье финансовую пирамиду. По версии следствия, подполковник разработал схему хищения денежных средств у омских предпринимателей. Офицер занимал крупные суммы у местных бизнесменов, обещая им высокие проценты. Своим инвесторам силовик рассказывал о том, что вкладывает деньги в приобретение в странах
Желающих поучаствовать в хорошо отлаженном, безубыточном и стабильном бизнесе, который работает якобы под «гарантии государства», оказалось немало. Подполковник выплачивал инвесторам «проценты» из средств новых клиентов, чтобы стимулировать их для последующих вложений. Финансовая пирамида действовала на протяжении пяти лет. Вкладчиками Трущелева становились не только местные бизнесмены, но и его коллеги.
Суд приговорил бывшего силовика к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако в судебном процессе Трущелев так и не признал своей вины и не рассказал о том, где находятся похищенные миллионы.
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