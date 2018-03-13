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13:28 (мск), источник: "Российская газета"

Начальника омского Интерпола осудили за финансовую пирамиду

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор бывшему начальнику омского отделения национального бюро Интерпола Владимиру Трущелеву.

Высокопоставленного экс-полицейского признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Борец с международной преступностью организовал в Прииртышье финансовую пирамиду. По версии следствия, подполковник разработал схему хищения денежных средств у омских предпринимателей. Офицер занимал крупные суммы у местных бизнесменов, обещая им высокие проценты. Своим инвесторам силовик рассказывал о том, что вкладывает деньги в приобретение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона специализированной техники для строительства олимпийских объектов в городе Сочи.

Желающих поучаствовать в хорошо отлаженном, безубыточном и стабильном бизнесе, который работает якобы под «гарантии государства», оказалось немало. Подполковник выплачивал инвесторам «проценты» из средств новых клиентов, чтобы стимулировать их для последующих вложений. Финансовая пирамида действовала на протяжении пяти лет. Вкладчиками Трущелева становились не только местные бизнесмены, но и его коллеги.

Как было установлено, девять омичей доверили представителю Интерпола около 200 миллионов рублей. А один из банкиров и вовсе вложил в «выгодное дело» деньги вкладчиков банка. В результате, когда афера вскрылась, ему пришлось податься в бега.

Суд приговорил бывшего силовика к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако в судебном процессе Трущелев так и не признал своей вины и не рассказал о том, где находятся похищенные миллионы.

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