В Татарстане задержали двух наркокурьеров
(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Татарстане задержали двух «закладчиков» наркотиков, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Татарстане задержали двух «закладчиков» наркотиков, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сотрудниками отдела наркоконтроля и ГИБДД МВД России на трассе
Полицейские установили, что задержанные занимались «закладками» наркотиков на территории Татарстана. В результате грамотно спланированных розыскных действий были найдены восемь тайников, из которых изъято почти пять граммов наркотических средств.
Всего у задержанных было найдено 27,55 грамма синтетического наркотика. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».
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