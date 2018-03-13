Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Самые опасные симптомы при беременности
Россия обратилась с требованием к Киеву из-за выборов
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Стали известны подробности смерти Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
13:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане задержали двух наркокурьеров

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Татарстане задержали двух «закладчиков» наркотиков, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудниками отдела наркоконтроля и ГИБДД МВД России на трассе Йошкар-Ола — Казань был остановлен автомобиль «Жигули» под управлением 27-летней безработной жительницы Марий Эл. В ходе осмотра под бардачком автомобиля был обнаружен сверток с восьмью граммами наркотика PVP. Кроме того, у 24-летнего пассажира легковушки сотрудники полиции изъяли 14 граммов «синтетики».

Полицейские установили, что задержанные занимались «закладками» наркотиков на территории Татарстана. В результате грамотно спланированных розыскных действий были найдены восемь тайников, из которых изъято почти пять граммов наркотических средств.

Всего у задержанных было найдено 27,55 грамма синтетического наркотика. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Татарстане к выборам Президента РФ напечатано 3 млн бюллетеней
Россия отказалась отвечать на ультиматум по «делу Скрипаля»
Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску
В Китае супруги обнаружили друг друга на фото 18-летней давности
Посол Великобритании вызван в МИД РФ
Лайфхак: как заряжать телефон без электричества
5 скандальных выходок Михаила Ефремова
Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме Ольге Зуевой пришлось побороться за право сниматься в дебютном режиссерском проекте актера
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Российская туристка родила в Красном море Роды принимал профессиональный акушер.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь