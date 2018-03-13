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16:49 (мск), источник: Югополис

​В Краснодарском крае вандалы повредили 29 надгробий на кладбище

Акт вандализма произошел в Тимашевском районе, открыто уголовное дело.

О том, что на кладбище на хуторе Ленинском в Тимашевском районе повреждены надгробия, сообщили в полицию местные жители 8 марта. По информации пресс-службы краевого ГУ МВД России, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Проводится проверка, устанавливаются причастные к преступлению. Начато уголовное дело о вандализме, предусматривающее в случае доказательства вины лишение свободы до трех месяцев или штраф в размере до 40 тыс. рублей.

Это не первый случай вандализма на кладбищах в Краснодарском крае за последние годы. Осенью 2016 года вандалы разрушили 8 надгробий на кладбище в Горячем Ключе. В мае того же года на городском кладбище в Гулькевичах повредили 63 надгробия. Годом ранее дети разрушили 86 надгробий в станице Ладожской Усть-Лабинского района.

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