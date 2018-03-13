​В Краснодарском крае вандалы повредили 29 надгробий на кладбище

О том, что на кладбище на хуторе Ленинском в Тимашевском районе повреждены надгробия, сообщили в полицию местные жители 8 марта. По информации пресс-службы краевого ГУ МВД России, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Проводится проверка, устанавливаются причастные к преступлению. Начато уголовное дело о вандализме, предусматривающее в случае доказательства вины лишение свободы до трех месяцев или штраф в размере до 40 тыс. рублей.