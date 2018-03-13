В Краснодарском крае вандалы повредили 29 надгробий на кладбище
Акт вандализма произошел в Тимашевском районе, открыто уголовное дело.
Акт вандализма произошел в Тимашевском районе, открыто уголовное дело.
О том, что на кладбище на хуторе Ленинском в Тимашевском районе повреждены надгробия, сообщили в полицию местные жители 8 марта. По информации
Проводится проверка, устанавливаются причастные к преступлению. Начато уголовное дело о вандализме, предусматривающее в случае доказательства вины лишение свободы до трех месяцев или штраф в размере до 40 тыс. рублей.
Это не первый случай вандализма на кладбищах в Краснодарском крае за последние годы. Осенью 2016 года вандалы разрушили 8 надгробий на кладбище в Горячем Ключе. В мае того же года на городском кладбище в Гулькевичах повредили 63 надгробия. Годом ранее дети разрушили 86 надгробий в станице Ладожской
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