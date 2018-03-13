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17:45 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Замначальника подразделения «РЖД» в Нижнем Новгороде подозревается в особо крупном взяточничестве

Замначальника центра Горьковской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Людмила Гнидина подозревается во взятке в особо крупном размере. Об этом пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ сообщила 13 марта 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, подозреваемая с ноября 2014 года по август 2016 года от руководства транспортной организации получила взятку в 280 тысяч рублей за своевременное согласование и подписание актов выполненных работ по договору на оказание комплекса услуг по обслуживанию пассажирских и служебно-технических вагонов.

Уголовное дело в отношении Гнидиной, которая в указанный период занимала пост замначальника по экономике центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры, возбуждено по п."в ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Преступление выявлено в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ПФО. Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следователи также устанавливают другие эпизоды преступной деятельности подозреваемой.

С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

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