Замначальника подразделения «РЖД» в Нижнем Новгороде подозревается в особо крупном взяточничестве
Замначальника центра Горьковской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Людмила Гнидина подозревается во взятке в особо крупном размере. Об этом
Замначальника центра Горьковской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Людмила Гнидина подозревается во взятке в особо крупном размере. Об этом
По версии следствия, подозреваемая с ноября 2014 года по август 2016 года от руководства транспортной организации получила взятку в 280 тысяч рублей за своевременное согласование и подписание актов выполненных работ по договору на оказание комплекса услуг по обслуживанию пассажирских и
Уголовное дело в отношении Гнидиной, которая в указанный период занимала пост замначальника по экономике центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры, возбуждено по п."в ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Преступление выявлено в результате проведения
С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.
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