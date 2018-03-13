В Краснодаре завершили разбор завалов в пострадавшем от взрыва доме

Разбор завалов планировалось завершить в воскресенье. На время обследования и восстановления поврежденной части здания отселили жильцов 40 из 80 квартир пятиэтажки, им предоставили места в гостинице.

«В настоящее время все аварийные конструкции в доме по улице Славянской, 75 демонтированы, сейчас идет уборка территории. Жители третьего подъезда дома, которых временно расселили в целях безопасности на период наиболее сложных работ, уже вернулись в свои квартиры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что семье с двумя детьми, которая жила рядом с эпицентром взрыва, мэр поручил уделить особое внимание. Отец и дети все ещё находятся в больнице, квартиру семья покупала в ипотеку. «Семья выплачивает ипотечный кредит и сейчас находится в наиболее сложной ситуации. <…> Глава города поручил также оказать помощь семье в общении с банком, в котором взят кредит, подготовить необходимые обращения, оперативно содействовать в решении возникающих вопросов», — пояснили в мэрии.

Взрыв газа произошел в субботу в четвертом подъезде на пятом этаже. По последним данным, пострадали семь человек, два ребенка 9 и 12 лет попали в реанимацию, а хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил ожоги 90% тела.