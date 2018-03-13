В Челябинске легковушка протаранила витрину магазина

Авария произошла в Тракторозаводском районе, на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки. Как пишут в группе «Регион-74», ВАЗ 2114 столкнулся с «одиннадцатой», а затем отлетел и протаранил киоск. По данным очевидцев, пострадавших нет.