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13:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске легковушка протаранила витрину магазина

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта, ФедералПресс. В Челябинске «четырнадцатая» влетела в расположенный на остановке ларек. Очевидцы опубликовали фотографии с места события в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в Тракторозаводском районе, на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки. Как пишут в группе «Регион-74», ВАЗ 2114 столкнулся с «одиннадцатой», а затем отлетел и протаранил киоск. По данным очевидцев, пострадавших нет.

Напомним, в Челябинске будут судить лихача, по вине которого пострадали 11 пассажиров маршрутки.

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