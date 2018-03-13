Омская мэрия взыщет 12 млн с виновника взрыва газа в Амуре-2

Омская мэрия намерена взыскать ущерб от взрыва газового баллона в доме на 2-м Амурском проезде, повредил несколько квартир. Напомним, ЧП случилось в конце декабря — из-за него была полностью разрушена квартира на десятом этаже, вылетели две бетонные панели. Как выяснилось, новостройку сдали, но не подключили к газу. Из-за этого некоторые жильцы решили использовать баллоны.

Подрядчик, который строил этот дом, — компания «Стройбетон» — восстанавливал его за свой счет. Его привели в порядок к середине января. Все работы обошлись в 12 миллионов рублей.