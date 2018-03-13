Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого»
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Юлия Пересильд гордится талантами дочерей
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Стали известны подробности смерти Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Юлия Барановская станцевала в шелковом балахоне за 55 тысяч
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
13:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Омская мэрия взыщет 12 млн с виновника взрыва газа в Амуре-2

Правда его пока не установили.

Омская мэрия намерена взыскать ущерб от взрыва газового баллона в доме на 2-м Амурском проезде, повредил несколько квартир. Напомним, ЧП случилось в конце декабря — из-за него была полностью разрушена квартира на десятом этаже, вылетели две бетонные панели. Как выяснилось, новостройку сдали, но не подключили к газу. Из-за этого некоторые жильцы решили использовать баллоны.

Подрядчик, который строил этот дом, — компания «Стройбетон» — восстанавливал его за свой счет. Его привели в порядок к середине января. Все работы обошлись в 12 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, по закону администрация города обязана взыскать эти средства с виновника взрыва. Кстати, его пока еще не установили.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Пропавшая» Надежда Савченко нашлась в Страсбурге
Удмуртские чиновники будут общаться между собой на английском
Россия отказалась отвечать на ультиматум по «делу Скрипаля»
Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску
В Китае супруги обнаружили друг друга на фото 18-летней давности
Посол Великобритании вызван в МИД РФ
Лайфхак: как заряжать телефон без электричества
5 скандальных выходок Михаила Ефремова
Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме Ольге Зуевой пришлось побороться за право сниматься в дебютном режиссерском проекте актера
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Российская туристка родила в Красном море Роды принимал профессиональный акушер.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь