Омская мэрия взыщет 12 млн с виновника взрыва газа в Амуре-2
Правда его пока не установили.
Правда его пока не установили.
Омская мэрия намерена взыскать ущерб от взрыва газового баллона в доме на 2-м Амурском проезде, повредил несколько квартир. Напомним, ЧП случилось в конце декабря —
Подрядчик, который строил этот дом, — компания «Стройбетон» — восстанавливал его за свой счет. Его привели в порядок к середине января. Все работы обошлись в 12 миллионов рублей.
Как рассказали в
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