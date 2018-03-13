Житель Краснодара осужден на пять лет за вымогательство взятки у вице-мэра Анапы

Как сообщили «Ъ-Юг» в суде, анапский городской суд приговорил Андрея Матуса к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его сообщник получил четыре с половиной года условно.

Суд установил, что в 2015 году Андрей Матус и Валерий Семендуев узнали о том, что в отношении Светланы Яровой, которая на тот момент была заместителем главы муниципалитета Анапы по имущественным вопросам, возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностях полномочий. Господин Матус, ссылаясь на свои якобы имеющиеся связи в правоохранительных органах, предложил Светлане Яровой отдать ему 37 млн рублей якобы для дальнейшей передачи должностным лицам. Кроме того, Матус и Семендуев требовали у застройщика права на 59 строящихся квартир стоимостью свыше 120 млн рублей, в противном случае они угрожали привлечением бизнесмена к ответственности за незаконное строительство.