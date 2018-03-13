Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экономический удар США по Севморпути: Россия ответит, приняв меры
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Самые опасные симптомы при беременности
«Просил снять колготки»: журналистка о домогательствах Говорухина
Отца Анастасии Шубской перепутали с Антонио Бандерасом
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Убитый горем Верник рассказал о болезни Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Отца Анастасии Шубской перепутали с Антонио Бандерасом
Полина Гагарина примерила «платье принцессы» с кроссовками
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
15:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Житель Краснодара осужден на пять лет за вымогательство взятки у вице-мэра Анапы

Краснодарский краевой суд назначил на 10 апреля рассмотрение жалобы подсудимых Андрея Матуса и Валерия Семендуева, признанных виновными в совершении мошенничеств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в том числе в вымогательстве взятки у заместителя главы Анапы Светланы Яровой.

Как сообщили «Ъ-Юг» в суде, анапский городской суд приговорил Андрея Матуса к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его сообщник получил четыре с половиной года условно.

Суд установил, что в 2015 году Андрей Матус и Валерий Семендуев узнали о том, что в отношении Светланы Яровой, которая на тот момент была заместителем главы муниципалитета Анапы по имущественным вопросам, возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностях полномочий. Господин Матус, ссылаясь на свои якобы имеющиеся связи в правоохранительных органах, предложил Светлане Яровой отдать ему 37 млн рублей якобы для дальнейшей передачи должностным лицам. Кроме того, Матус и Семендуев требовали у застройщика права на 59 строящихся квартир стоимостью свыше 120 млн рублей, в противном случае они угрожали привлечением бизнесмена к ответственности за незаконное строительство.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 На Лубянке может закрыться магазин игрушек
Умер Олег Табаков
Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Как мир отреагировал на обвинения Британии в адрес России
НАСА: жизнь в космосе «радикально поменяла» ДНК астронавта
Фото дня. Бельгийская королева не справилась с кленовым леденцом
В «кокаиновом деле» нашли российского керлингиста и латвийцев
Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску
В Китае супруги обнаружили друг друга на фото 18-летней давности
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме Ольге Зуевой пришлось побороться за право сниматься в дебютном режиссерском проекте актера
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь