Пьяный внук убил бабушку в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.



Днем 10 марта в квартире дома по улице Силикатная 22-летний мужчина подошел к лежащей на диване бабушке и беспричинно избил ее руками, потом стащил на пол и продолжил избивать ногами. 71-летняя потерпевшая скончалась.



Следователи выяснили, что бабушка и внук проживали в одной квартире. Бабушка не могла самостоятельно передвигаться. Внук нигде не работал.



Подозреваемый арестован.





