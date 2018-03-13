Пьяный внук убил бабушку в Сормовском районе
Подозреваемый арестован.
Подозреваемый арестован.
Пьяный внук убил бабушку в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Днем 10 марта в квартире дома по улице Силикатная 22-летний мужчина подошел к лежащей на диване бабушке и беспричинно избил ее руками, потом стащил на пол и продолжил избивать ногами. 71-летняя потерпевшая скончалась.
Следователи выяснили, что бабушка и внук проживали в одной квартире. Бабушка не могла самостоятельно передвигаться. Внук нигде не работал.
Подозреваемый арестован.
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