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17:47 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пьяный внук убил бабушку в Сормовском районе

Подозреваемый арестован.

Пьяный внук убил бабушку в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Днем 10 марта в квартире дома по улице Силикатная 22-летний мужчина подошел к лежащей на диване бабушке и беспричинно избил ее руками, потом стащил на пол и продолжил избивать ногами. 71-летняя потерпевшая скончалась.

Следователи выяснили, что бабушка и внук проживали в одной квартире. Бабушка не могла самостоятельно передвигаться. Внук нигде не работал.

Подозреваемый арестован.


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