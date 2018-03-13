В Пермском крае лесничий брал взятки от фермеров

Участкового лесничего из Барды осудили на семь лет в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным во взяточничестве.

«Следствием и судом установлено, что в июне, октябре-декабре 2011 года, июне 2013 года исполняющий обязанности участкового лесничего трижды получил от главы крестьянско-фермерского хозяйства взятки в сумме 150, 685 и 200 тысяч рублей за отведение делянок в рамках лесной декларации, подписание технологических карт, беспрепятственную приёмку указанных делянок по окончании рубки без выявления нарушений, содействие в заключении договора подряда на заготовку леса и договора поставки», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

В октябре 2015 года он вновь получил взятку от главы крестьянско-фермерского хозяйства. В этот раз мужчина взял мзду в виде строительных материалов стоимостью 23 800 рублей. За это он обещал гарантии при проведении аукциона по заготовке древесины и её продажи.

С занимаемой должности лесничего уволили.