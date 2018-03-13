Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая жертва: в Британии отравлен зять олигарха Березовского -СМИ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Убитый горем Верник рассказал о болезни Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Раскрыт секрет моноброви Фриды Кало
«Императрица» уже не та: фанаты раскритиковали Ирину Аллегрову
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
14:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае лесничий брал взятки от фермеров

Мужчину осудили на семь лет в колонии строгого режима.

Участкового лесничего из Барды осудили на семь лет в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным во взяточничестве.

«Следствием и судом установлено, что в июне, октябре-декабре 2011 года, июне 2013 года исполняющий обязанности участкового лесничего трижды получил от главы крестьянско-фермерского хозяйства взятки в сумме 150, 685 и 200 тысяч рублей за отведение делянок в рамках лесной декларации, подписание технологических карт, беспрепятственную приёмку указанных делянок по окончании рубки без выявления нарушений, содействие в заключении договора подряда на заготовку леса и договора поставки», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

В октябре 2015 года он вновь получил взятку от главы крестьянско-фермерского хозяйства. В этот раз мужчина взял мзду в виде строительных материалов стоимостью 23 800 рублей. За это он обещал гарантии при проведении аукциона по заготовке древесины и её продажи.

С занимаемой должности лесничего уволили.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества в размере суммы полученных взяток. Приговор в законную силу пока не вступил.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Иногда я русских очень не люблю». Юрий Вяземский о воровстве и хамстве
Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Как мир отреагировал на обвинения Британии в адрес России
НАСА: жизнь в космосе «радикально поменяла» ДНК астронавта
Фото дня. Бельгийская королева не справилась с кленовым леденцом
В «кокаиновом деле» нашли российского керлингиста и латвийцев
Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску
В Китае супруги обнаружили друг друга на фото 18-летней давности
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме Ольге Зуевой пришлось побороться за право сниматься в дебютном режиссерском проекте актера
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь