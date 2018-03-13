В Пермском крае лесничий брал взятки от фермеров
Мужчину осудили на семь лет в колонии строгого режима.
Мужчину осудили на семь лет в колонии строгого режима.
Участкового лесничего из Барды осудили на семь лет в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным во взяточничестве.
«Следствием и судом установлено, что в июне,
В октябре 2015 года он вновь получил взятку от главы
С занимаемой должности лесничего уволили.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества в размере суммы полученных взяток. Приговор в законную силу пока не вступил.
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