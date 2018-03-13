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14:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии учительница начальных классов употребляла наркотики

УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Ишимбайская межрайонная прокуратура Башкортостана проверила соблюдение законодательства об образовании в школе № 4 города Ишимбая.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, 21-летняя учительница начальных классов попала в поле зрения полицейских, общаясь с наркопотребителями. Выяснилось, что в ноябре прошлого года девушка, находившаяся под действием наркотика «спайс», была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

За употребление запрещенных веществ суд привлек ее к административной ответственности в виде штрафа. Между тем, руководство школы, несмотря на допущенные педагогом нарушения законодательства, не стало ее увольнять. Только после начала прокурорской проверки учитель уволилась по собственному желанию.

«После внесения представления в отдел образования муниципального района директор школы был привлечен к дисциплинарной ответственности», — пояснил представитель прокуратуры РБ.

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