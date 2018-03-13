В Башкирии учительница начальных классов употребляла наркотики
УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Ишимбайская межрайонная прокуратура Башкортостана проверила соблюдение законодательства об образовании в школе № 4 города Ишимбая.
УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Ишимбайская межрайонная прокуратура Башкортостана проверила соблюдение законодательства об образовании в школе № 4 города Ишимбая.
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За употребление запрещенных веществ суд привлек ее к административной ответственности в виде штрафа. Между тем, руководство школы, несмотря на допущенные педагогом нарушения законодательства, не стало ее увольнять. Только после начала прокурорской проверки учитель уволилась по собственному желанию.
«После внесения представления в отдел образования муниципального района директор школы был привлечен к дисциплинарной ответственности», — пояснил представитель прокуратуры РБ.
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